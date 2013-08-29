芝加哥期市：小麦期货连续第三日收跌，价格过高影响美国小麦出口竞争力

路透芝加哥8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周四连跌第三日，交易商称，因美国小麦价格过高，影响其在出口市场的竞争力。

市场出现部分获利回吐卖盘。CBOT-9月软红冬麦 期货跌至6.40美元，追平一周低位，且全数回吐周一大涨录得的涨幅。

CBOT近月9月软红冬麦合约周四盘中跌穿关键技术支撑位30日移动均线。

周五是CBOT-9月合约 的首个交割通知日。预计将有不到500口至超过1,000口合约交割。

美国农业部周四表示，上周出口销售旧作小麦55.13万吨，高于35-55万吨的预估区间。上周无新作小麦销售，与0-2.5万吨的预估一致。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.41-1/4美元，跌5-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为75,723口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)