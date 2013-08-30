芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互现，本月下跌3%

路透8月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘涨跌互现，且涨跌幅度不大，交易商称，月底前的空头回补以及无9月合约交割所带来的支撑，被玉米市场走低造成的拖累所抵消。

CBOT-9月小麦合约 在首个交割通知日没有交割，使价格受到支撑。市场预计有0-500口合约交割，部分分析师预计有1,000口或以上合约交割。

本月，CBOT小麦期货 收跌3.1%。

国际谷物理事会(IGC)将2013/14年全球小麦产量预估上调400万吨，至6.91亿吨，因加拿大、欧盟、卡萨克斯坦和乌克兰产量预估被上修。

IGC将中国进口需求在之前报告的基础上上调20万吨，至720万吨，2013年为340万吨。

CBOT和其他美国市场周一将因劳动节假期休市。 CBOT-12月小麦期货 结算价报6.54美元，跌1/4美分。9月小麦期货 升2美分，报6.43-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为48,915口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)