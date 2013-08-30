芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互现，本月下跌3%

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透8月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘涨跌互现，且涨跌幅度不大，交易商称，月底前的空头回补以及无9月合约交割所带来的支撑，被玉米市场走低造成的拖累所抵消。
CBOT-9月小麦合约 在首个交割通知日没有交割，使价格受到支撑。市场预计有0-500口合约交割，部分分析师预计有1,000口或以上合约交割。
本月，CBOT小麦期货 收跌3.1%。
国际谷物理事会(IGC)将2013/14年全球小麦产量预估上调400万吨，至6.91亿吨，因加拿大、欧盟、卡萨克斯坦和乌克兰产量预估被上修。
IGC将中国进口需求在之前报告的基础上上调20万吨，至720万吨，2013年为340万吨。
CBOT和其他美国市场周一将因劳动节假期休市。 CBOT-12月小麦期货 结算价报6.54美元，跌1/4美分。9月小麦期货 升2美分，报6.43-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为48,915口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。