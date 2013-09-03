芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，受累于玉米价格走低和技术性卖盘

路透9月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，交易商称，受累于技术性卖盘和玉米价格走低。

过去五个交易日中，9月合约有四日走低，自6月19日以来，该合约未曾收在关键技术阻力位之上。

周二盘中，该合约跌至8月23日以来最低。

埃及表示，周末购买35.5万吨8月付运的俄罗斯，乌克兰和罗马尼亚小麦，美国小麦再次因价格过高而未能中标。