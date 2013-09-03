芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，受累于玉米价格走低和技术性卖盘

投行观点：Aig目标价从71美元上调至75--KBW
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透9月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，交易商称，受累于技术性卖盘和玉米价格走低。
近月CBOT-9月硬红冬麦期货 未能升穿50日移动均线，引发一波抛售。
过去五个交易日中，9月合约有四日走低，自6月19日以来，该合约未曾收在关键技术阻力位之上。
周二盘中，该合约跌至8月23日以来最低。
埃及表示，周末购买35.5万吨8月付运的俄罗斯，乌克兰和罗马尼亚小麦，美国小麦再次因价格过高而未能中标。
美国农业部周二表示，截至8月29日当周，出口检验小麦3,641万蒲式耳，超过分析师预估的2,400-2,800万蒲式耳。
CBOT-9月小麦期货 结算价报6.36-1/2美元，跌6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为54,731口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。