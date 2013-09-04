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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦连跌第六日

路透9月4日 - 美国小麦期货周三多数收低，交易商表示，因美国小麦被认为价格太高，很难以以目前价格小平在出口市场保持竞争力。

交投最活动的CBOT-12月软红冬麦合约 连跌第六日。

CBOT-12月小麦价格在接近其20日波林格区间低端得到一些技术支撑，该合约收位远高于日内低位。交易商指尾盘有一些回补空头。

在埃及国家小麦购买机构GASC的最新的标购，因美国小麦价格缺乏竞争力，没有提供报价。GASC周三表示，在标购中买入180,000吨黑海地区小麦。

约旦国家小麦购买机构在买进100,000吨小麦的标售中，没有接纳任何报价，因价格高企。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.34-1/4美元，跌2-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为58,944口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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