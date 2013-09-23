芝加哥期市：小麦期货升1.2%，因回补空头及出口希望

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一多数收高，交易商说，受助于一轮回补空头及预期中国今年将增加小麦进口。
指标CBOT-12月软红冬麦合约上涨1.2%，为升幅最大的小麦合约。CBOT小麦在之前10个交易日中有八日上升。
美国农业部称，最新一周出口检验4,231.9万蒲式耳小麦，接近3,800-4,300万蒲式耳预估区间的高端，但低于上周的4,646.4万蒲式耳。
中国粮食信息网称，中国很可能进口750万吨2013/14作物年的小麦，较之前预估增加100万吨，因中国天气不佳降低中国小麦产量。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚称，在9月17日，投机者的CBOT小麦净空头合约达87,420口，为2012年5月来最高水平。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.53-1/2美元，升7-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为53,846口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。