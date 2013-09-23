芝加哥期市：小麦期货升1.2%，因回补空头及出口希望

路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一多数收高，交易商说，受助于一轮回补空头及预期中国今年将增加小麦进口。

指标CBOT-12月软红冬麦合约上涨1.2%，为升幅最大的小麦合约。CBOT小麦在之前10个交易日中有八日上升。

美国农业部称，最新一周出口检验4,231.9万蒲式耳小麦，接近3,800-4,300万蒲式耳预估区间的高端，但低于上周的4,646.4万蒲式耳。

中国粮食信息网称，中国很可能进口750万吨2013/14作物年的小麦，较之前预估增加100万吨，因中国天气不佳降低中国小麦产量。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚称，在9月17日，投机者的CBOT小麦净空头合约达87,420口，为2012年5月来最高水平。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.53-1/2美元，升7-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,846口。(完)

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