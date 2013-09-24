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市场报道 | 2013年 9月 25日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因阿根廷霜冻提振美国出口希望

路透芝加哥9月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商称，因市场臆测阿根廷主要产区出现霜冻可能损及该国产量，全球买家可能转而购买美国小麦。

一些技术性买盘也提振小麦市场，小麦在盘中多数时间下滑。

指标CBOT-12月合约 在接近20日移动均线切入位寻获支撑，盘中一度跌至离该关键技术水准仅差1/4美分的距离。

气象学家表示，阿根廷小麦种植带周二早遭霜冻，可能影响2013/14年度产量。

分析师预计美国农业部周一将报告，美国今年小麦产量为21.08亿蒲式耳，低于去年的22.69亿，美国农业部8月报告预估的产量为21.14亿。

美国截至9月1日小麦库存预估为19.13亿蒲式耳，低于一年前的21.05亿。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.58-1/4美元，升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为65,890口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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