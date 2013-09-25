芝加哥期市：CBOT小麦期货触及7月以来最高，受助于出口前景改善的希望

路透芝加哥9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬1.8%，触及逾两个月最高，交易商称，受助于出口前景改善的希望，和技术性买盘。

对霜冻可能影响阿根廷小麦产量的担忧，以及中国将增加小麦进口的预期，点燃对美国小麦供应的需求增加的希望。