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市场报道 | 2013年 9月 26日 星期四 05:08 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及7月以来最高，受助于出口前景改善的希望

路透芝加哥9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬1.8%，触及逾两个月最高，交易商称，受助于出口前景改善的希望，和技术性买盘。

对霜冻可能影响阿根廷小麦产量的担忧，以及中国将增加小麦进口的预期，点燃对美国小麦供应的需求增加的希望。

近月CBOT小麦 录得近一个月来最大单日百分比涨幅，触及7月16日以来最高。

12月小麦期货 升穿位于20日波林格区间顶部的关键阻力位，为自5月3日以来首次。

随着价格攀升，市场出现一波空头回补

分析师预计，美国农业部周四上午将公布，上周出口2013/14收成年度小麦50-70万吨。之前一周出口销售旧作小麦70.44万吨。预计上周无新作小麦出口。 　　

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.70美元，升12-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为94,774口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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