芝加哥期市：CBOT小麦期货触及7月以来最高，受助于出口前景改善的希望

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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路透芝加哥9月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬1.8%，触及逾两个月最高，交易商称，受助于出口前景改善的希望，和技术性买盘。
对霜冻可能影响阿根廷小麦产量的担忧，以及中国将增加小麦进口的预期，点燃对美国小麦供应的需求增加的希望。
近月CBOT小麦 录得近一个月来最大单日百分比涨幅，触及7月16日以来最高。
12月小麦期货 升穿位于20日波林格区间顶部的关键阻力位，为自5月3日以来首次。
随着价格攀升，市场出现一波空头回补
分析师预计，美国农业部周四上午将公布，上周出口2013/14收成年度小麦50-70万吨。之前一周出口销售旧作小麦70.44万吨。预计上周无新作小麦出口。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.70美元，升12-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为94,774口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。