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市场报道 | 2013年 9月 27日 星期五 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬1.2%，受出口需求带动

路透芝加哥9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连升第四个交易日，交易商称因对美国小麦的出口需求强劲。

CBOT-12月软红冬麦合约 在四日连升中上扬了5%。

12月小麦期货 结算价报6.78-1/4美元，升7-3/4美分，略低于日高6.79美元，这是近月合约7月16日来最高位。

美国农业部报告，最近一周旧作小麦出口60.02万吨，符合分析师预估的50-70万吨，新作小麦一如预期没有出口。

国际谷物理事会(IGC)将2013/14年度全球小麦产量预估上调200万吨，至6.93亿吨。

IGC将小麦消费预估由6.88亿吨下调至6.87亿吨，2013/14年度结转库存预估上调400万吨，至1.6亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为79,768口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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