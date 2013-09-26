芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬1.2%，受出口需求带动

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透芝加哥9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连升第四个交易日，交易商称因对美国小麦的出口需求强劲。
CBOT-12月软红冬麦合约 在四日连升中上扬了5%。
12月小麦期货 结算价报6.78-1/4美元，升7-3/4美分，略低于日高6.79美元，这是近月合约7月16日来最高位。
美国农业部报告，最近一周旧作小麦出口60.02万吨，符合分析师预估的50-70万吨，新作小麦一如预期没有出口。
国际谷物理事会(IGC)将2013/14年度全球小麦产量预估上调200万吨，至6.93亿吨。
IGC将小麦消费预估由6.88亿吨下调至6.87亿吨，2013/14年度结转库存预估上调400万吨，至1.6亿吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为79,768口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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“很多市场参与者可能低估的是，谈判将会有多艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。