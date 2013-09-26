芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬1.2%，受出口需求带动

欧洲汇市：英镑持稳，在退欧谈判正式启动前夕投资者保持镇定

“很多市场参与者可能低估的是，谈判将会有多艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。