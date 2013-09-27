芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回补和出口希望

路透9月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨，触及两个月新高，交易商称，受助于空头回补以及预期来自中国和巴西的需求强劲。

本周，小麦期货收涨5.5%，为7月底以来最大单周涨幅。

美国农业部周五表示，民间出口商报告销售本销售年度交割的12.16万吨美国小麦至不知名目的地。

Commodity Weather Group称，未来两天和下周同一时间前后出现的降雨带来的湿度将有利于美国大平原小麦作物的早期生长。

中国国家改革和发展委员会周五表示，保持2014年主要谷物和棉花的进口配额与今年一致。

12月小麦合约的关键阻力位为100日移动均线切入位6.81美元，主要支撑位在50日移动均线切入位6.55-1/2美元。九日相对强弱指标为73。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.83美元，升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,846口。(完)

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