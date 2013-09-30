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市场报道 | 2013年 10月 1日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货结束五日连升收低，因有获利了结

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一结束五日连升收低，交易商称有温和获利了结。

小麦期货跌幅受限，因美国政府供应报告显示，尽管丰产，但小麦供应比预料的更稀缺。

美国农业部预计2013/14年度美国小麦产量为21.28亿蒲式耳，高于市场预估的21.08亿蒲式耳。

美国农业部称，截至9月1日小麦库存为18.55亿蒲式耳，低于预估的19.13亿。

如果预算僵局迫使美国政府在午夜停运，美国农业部的网站预计将关闭，因此将无法获取历史数据。美国农业部将不会接听电话、不再收集数据并制作报告。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.78-1/2美元，跌4-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为108,788口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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