芝加哥期市：CBOT小麦期货结束五日连升收低，因有获利了结

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一结束五日连升收低，交易商称有温和获利了结。
小麦期货跌幅受限，因美国政府供应报告显示，尽管丰产，但小麦供应比预料的更稀缺。
美国农业部预计2013/14年度美国小麦产量为21.28亿蒲式耳，高于市场预估的21.08亿蒲式耳。
美国农业部称，截至9月1日小麦库存为18.55亿蒲式耳，低于预估的19.13亿。
如果预算僵局迫使美国政府在午夜停运，美国农业部的网站预计将关闭，因此将无法获取历史数据。美国农业部将不会接听电话、不再收集数据并制作报告。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.78-1/2美元，跌4-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为108,788口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)