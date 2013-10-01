版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 04:59 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因出口需求强劲

路透10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商称受到对小麦强劲的全球需求支撑。

交投最活跃的CBOT-12月小麦期货 收在100日移动均线切入位之上，这是12月来第二次。

欧洲交易商表示，突尼斯买入7.5万吨磨粉小麦，成本加运费价为每吨278.40美元。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.81-1/4美元，升2-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,350口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐