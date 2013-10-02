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市场报道 | 2013年 10月 3日 星期四 05:57 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因出口需求强劲

路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，交易商说，因出口需求强劲。

指标CBOT-12月软红冬麦合约收高，但未能守住在20日波林格区间高端上方的支撑位。12月合约周二也在该技术点遇阻。

小麦近期涨势迫使部份投资人出脱其商品空头头寸，这增加了市场的利多基调。

分析师表示，预期最新一周美国小麦出口销售介于50-75万吨，之前一周为62.02万吨。预期美国农业部周四早上不会公布出口销售报告，受联邦政府部份关门影响。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.86美元，升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为72,421口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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