芝加哥期市：小麦期货升至近三个半月最高，因担忧全球供应吃紧

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透芝加哥10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四攀升至近三个半月最高，交易商称，因担忧全球供应紧缺，出口需求强劲和空头回补。
指标COBT-12月软红冬麦期货 盘中触及6月21日以来最高6.98美元。
降雨损及乌克兰小麦收成前景也为CBOT小麦期价提供支撑。
联合国粮农组织将2013/14年全球小麦产量预估从7.098亿吨调降至7.046亿吨，并调降了南美的收成预估。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.89-1/4美元，升3-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为100,569口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。