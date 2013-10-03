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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货升至近三个半月最高，因担忧全球供应吃紧

路透芝加哥10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四攀升至近三个半月最高，交易商称，因担忧全球供应紧缺，出口需求强劲和空头回补。

指标COBT-12月软红冬麦期货 盘中触及6月21日以来最高6.98美元。

降雨损及乌克兰小麦收成前景也为CBOT小麦期价提供支撑。

联合国粮农组织将2013/14年全球小麦产量预估从7.098亿吨调降至7.046亿吨，并调降了南美的收成预估。

　　CBOT-12月小麦期货 结算价报6.89-1/4美元，升3-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,569口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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