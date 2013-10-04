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市场报道 | 2013年 10月 5日 星期六 05:29 BJT

芝加哥期市：小麦期货在近期上涨后下滑，因投资人轧平头寸

路透芝加哥10月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌，因投资人在本周最后一个交易日轧平头寸。

交易商表示，缺乏新的基本面消息推动市场扩大近期的涨势。此轮升势推动CBOT-12月软红冬麦合约至近三个半月高位。

本周，CBOT小麦升0.5%，连升第三周。

加拿大统计局表示，预料该国小麦产量将增加22%，至创纪录的3,303万吨。

分析机构Informa Economics将阿根廷小麦预估下调270万吨，但将俄罗斯小麦收成预估上调100万吨。

　　CBOT-12月小麦期货 结算价报6.87美元，跌2-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为89,474口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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