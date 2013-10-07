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市场报道 | 2013年 10月 8日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨1.2%，因海外买家对美国小麦需求强劲

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥交易所(CBOT)小麦期货周一上扬，在周五收跌后重拾升势， 交易商称，因海外买家对美国小麦的需求强劲。

农业部网站最新公布的周度报告显示，上周出口检验小麦2,978.1万蒲式耳，一周前为3,297.3万蒲式耳。

俄罗斯农业部周一表示，降雨将导致该国冬小麦种植面积较官方预估少五分之一。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.94-3/4美元，升7-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为72,989口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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