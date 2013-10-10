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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，此前埃及取消标购

路透芝加哥10月10日 - 美国小麦期货周四下滑，交易商称有迹象显示出口需求降低。

埃及GASC取消了周三下午发出的一次的小麦标购，因价格过高。该国是全球最大的小麦进口国。

俄罗斯官员周四在一政府会议上给出了不一样的今明两年谷物收成预估，俄罗斯农户正尽力完成降雨推迟的收割和播种。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，阿根廷2013/14年度小麦产量预计在1,035万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.85-1/2美元，跌5美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为60,013口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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