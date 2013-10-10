芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，此前埃及取消标购

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
路透芝加哥10月10日 - 美国小麦期货周四下滑，交易商称有迹象显示出口需求降低。
埃及GASC取消了周三下午发出的一次的小麦标购，因价格过高。该国是全球最大的小麦进口国。
俄罗斯官员周四在一政府会议上给出了不一样的今明两年谷物收成预估，俄罗斯农户正尽力完成降雨推迟的收割和播种。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，阿根廷2013/14年度小麦产量预计在1,035万吨。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.85-1/2美元，跌5美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为60,013口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。
目前，黄金已经连续两周上涨，短线已积累一定调整压力，但考虑到欧美政治经济方面的不确定性仍存，避险情绪将继续对黄金产生支撑，后市黄金有望维持震荡偏强格局。