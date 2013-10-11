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市场报道 | 2013年 10月 12日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因逢低承接买盘及供应紧张

路透芝加哥10月11日 - 美国小麦期货周五上扬，交易商称因担心全球供应吃紧可能无法满足不断增加的需求。

指标CBOT-12月软红冬麦期货在海外市场跌至周度低点后也获得逢低承接买盘。

本周CBOT-12月小麦期货上涨0.7%。

阿根廷小麦价格在当地市场大涨，因在2013/14年度收割前供应紧张。

预报下周美国大平原有降雨，将令近期播种的硬红冬麦作物得益。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.92-1/4美元，升6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为79,764口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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