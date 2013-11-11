芝加哥期市：小麦期货连跌第六日，因出口需求疲弱

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，连跌第六日，因对美国小麦出口需求疲弱。
指标CBOT-12月软红冬麦合约 在此轮跌势中累计下跌3.1%。
此为近月合约 自6月20日至7月1日连跌八日以来的最长跌势。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚表示，在截止11月5日当周，大型投机者增加净空头头寸27,897口，至59,038口，使净空头头规模触及9月底以来最高水平。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.46-1/4美元，跌3-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为190,049口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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