芝加哥期市：小麦期货连跌第六日，因出口需求疲弱

路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，连跌第六日，因对美国小麦出口需求疲弱。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 在此轮跌势中累计下跌3.1%。

此为近月合约 自6月20日至7月1日连跌八日以来的最长跌势。