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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货连跌第六日，因出口需求疲弱

路透11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，连跌第六日，因对美国小麦出口需求疲弱。

指标CBOT-12月软红冬麦合约 在此轮跌势中累计下跌3.1%。

此为近月合约 自6月20日至7月1日连跌八日以来的最长跌势。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五稍晚表示，在截止11月5日当周，大型投机者增加净空头头寸27,897口，至59,038口，使净空头头规模触及9月底以来最高水平。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.46-1/4美元，跌3-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为190,049口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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