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市场报道 | 2013年 11月 13日 星期三 05:50 BJT

芝加哥期市：小麦期货收低，跟随玉米下跌

路透11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，交易商说，因玉米期货下跌对小麦带来压力，且美国小麦出口销售放慢。

CBOT-12月小麦 收跌0.01美元，报每蒲式耳6.45-1/4美元。

美国农业部称，上周出口检验美国小麦1,222.8万蒲式耳，略高于预期区间600-1,200万蒲式耳的高端。

12月小麦合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为17。

今日CBOT小麦期货预估成交量为143,111口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)

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