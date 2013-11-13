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市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 06:04 BJT

芝加哥期市：近月小麦期货收涨，为11月1日以来首次

路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三涨跌互现，但幅度都不大，近月合约小幅收涨，受助于少量的空头回补买盘。

CBOT远月合约走低，受累于出口需求不旺以及玉米市场疲弱。

近月合约 为11月1日以来首日收涨。

中国可能进口800万吨2013/14年交割的小麦，为近20年来最高。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.45-1/2美元，升1/4美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为128,799口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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