芝加哥期市：近月小麦期货收涨，为11月1日以来首次

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三涨跌互现，但幅度都不大，近月合约小幅收涨，受助于少量的空头回补买盘。
CBOT远月合约走低，受累于出口需求不旺以及玉米市场疲弱。
近月合约 为11月1日以来首日收涨。
中国可能进口800万吨2013/14年交割的小麦，为近20年来最高。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.45-1/2美元，升1/4美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为128,799口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。