芝加哥期市：CBOT小麦期货小幅收低，受玉米期货跌势打压

标题新闻：摩根大通将美国首季GDP增长预估由1.5%下调至1.0%，但将第二季预估由2.0%上调至3.0%
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路透芝加哥11月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，交易商称受玉米市场颓势打压。
全球最大的小麦进口国-埃及宣布购入24万吨小麦，其中18万吨来自法国，6万吨来自罗马尼亚，价格介于每吨299.74-305.61美元。该国没有进口美国小麦令市场承压。
分析师预计，美国农业部周五早将公布最近一周小麦出口销售35-55万吨，一周前的出口销量为41.67万吨。
美国大平原气温下降将令冬麦进入休眠期，缺乏湿度预计不会给作物造成压力。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.44-3/4美元，跌3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为149,307口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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