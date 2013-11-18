版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 19日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，跟随玉米下跌

路透11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商说，因玉米期货下跌令小麦面临卖压。

CBOT-12月小麦 收低2-1/4美分，报每蒲式耳6.42美元。

美国农业部周一表示，上周出口检验美国小麦1,811.3万蒲式耳，高于预估区间800-1,200万蒲式耳。

12月合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为16。

今日CBOT小麦期货预估成交量为92,219口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐