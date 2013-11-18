芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，跟随玉米下跌

标题新闻：英国外交大臣约翰逊称脱欧协议执行期或会允许欧盟公民在英自由流动，以吸引人才
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路透11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商说，因玉米期货下跌令小麦面临卖压。
CBOT-12月小麦 收低2-1/4美分，报每蒲式耳6.42美元。
美国农业部周一表示，上周出口检验美国小麦1,811.3万蒲式耳，高于预估区间800-1,200万蒲式耳。
12月合约低于所有移动均线，九日相对强弱指标为16。
今日CBOT小麦期货预估成交量为92,219口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。