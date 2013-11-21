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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 05:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，因玉米市场走坚

路透芝加哥11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，CBOT-12月软红冬麦期货上扬，受助于玉米市场走坚。

CBOT-12月小麦合约 收涨，但脱离盘中高位。该合约盘中未能升穿周三触及的高位，之后从高位回落。

美国农业部周四上午称，上周出口销售小麦61.81万吨，超过37.5-47.5万吨的预期，高于之前一周的28.79万吨。

Commodity Weather Group预计，美国大平原南部大片冬麦种植区直至周末结束前将出现降雨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.48-3/4美元，升1-1/2美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为203,498口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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