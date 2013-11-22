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市场报道 | 2013年 11月 23日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货收高，本周收涨

路透芝加哥11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上扬，交易商称，因担忧南半球各国的小麦产量。

本周交投最活跃的近月CBOT小麦合约 上扬0.7%，结束四周连跌之势。

澳洲降雨使小麦收割放缓。交易商还注意到，对该国小麦品质和产量的担忧也扶助支撑今日的小麦价格。澳洲是全球第二大小麦出口国。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.49-1/2美元，升3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,143口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0I1002 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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