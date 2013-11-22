芝加哥期市：小麦期货收高，本周收涨

《全球重要经济事件一览表》--4月14日-4月21日
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
路透芝加哥11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上扬，交易商称，因担忧南半球各国的小麦产量。
本周交投最活跃的近月CBOT小麦合约 上扬0.7%，结束四周连跌之势。
澳洲降雨使小麦收割放缓。交易商还注意到，对该国小麦品质和产量的担忧也扶助支撑今日的小麦价格。澳洲是全球第二大小麦出口国。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.49-1/2美元，升3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为110,143口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0I1002 (编译 母红; 审校 利棣儿)
纽约州Annandale-on-Hudson--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治于巴德学院利维经济研究院(Levy Economics Institute)发表演说(1300)。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/14 深 钧达股份 002865 3,000 9.05 22.07 银河证券 4/18 4/14 沪 世运电路 732920 8,880 15.08 22.98 金元证券 4/18 4/14 沪 新经典 732096 3,336 21.55 21.22 东方花旗 4/18 4/17 深 友讯达 300514 2,500 *8.46 *22.98 招商证券 4/19 4/17 深 传艺科技 002866 3,590.67 *13.40 *22.99
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收涨0.07%。沪深证交所融资融券余额当日增 加34.1亿元人民币，连续第四天上升；两市两融余额为9,407.6亿元，创今年来新高。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/13 5,513.6 3,894.0 9,407.6 34.1 3,275.96 4/12 5,488.1 3,885.4 9,373.5 18.2 3,273.83 4/11 5,474.8 3,880.5 9