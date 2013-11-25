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市场报道 | 2013年 11月 26日 星期二 06:02 BJT

芝加哥期市：小麦期货连涨第三日，因海外买家需求增强的迹象

路透芝加哥11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连涨第三日，交易商说，受助于海外买家对美国小麦的兴致增强的迹象。

CBOT近月软红冬麦合约 周一盘中触及两周高位。

市场连涨第三日，为10月初来最长涨势。

在伊朗核计划协议达成后，伊朗民间买家为买入30万吨或以上的磨制小麦询价。

台湾面粉商协会为买入3.96万吨美国磨制小麦发出标购。

孟加拉国家谷物买入机构标购买入12月或1月交付的5万吨小麦。

美国农业部周一早上公布，上周出口检验美国小麦1,259.7万吨，接近预估区间1,200-1,600万吨的低端。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.52-1/2美元，升3美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,395口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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