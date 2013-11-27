芝加哥期市：小麦期货收盘上扬，因出口需求强劲

标题新闻：贝莱德全球首席投资策略师将欧洲公债和企业债下调至减持，因地区经济改善和价格昂贵
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三多数收涨，交易商称，因海外买家的需求不断增加。
交易商还注意到在美国周四感恩节假期前，投资者调整头寸，市场出现部分空头回补买盘。
指标CBOT-12月软红冬麦期货 触及11月11日以来最高，收在位于20日移动均线切入位6.51-1/4美元的关键阻力位之上。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.51-1/4美元，升4-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为99,294口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0，2月为57.7。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，预估为增长1.1%。1月建筑支出修正后为 下滑0.4%，前值为下降1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月3日 - 美国股市周一开盘持平，投资者等待特朗普总统与中国国家主席习近平本周晚些时候的会晤。今日是第二季的第一个交易日。