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市场报道 | 2013年 11月 28日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：小麦期货收盘上扬，因出口需求强劲

路透芝加哥11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三多数收涨，交易商称，因海外买家的需求不断增加。

交易商还注意到在美国周四感恩节假期前，投资者调整头寸，市场出现部分空头回补买盘。

指标CBOT-12月软红冬麦期货 触及11月11日以来最高，收在位于20日移动均线切入位6.51-1/4美元的关键阻力位之上。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.51-1/4美元，升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为99,294口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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