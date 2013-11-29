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市场报道 | 2013年 11月 30日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头和担忧阿根廷小麦产量规模

路透11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商说，因回补空头和担忧阿根廷小麦产量规模。

阿根廷农业部长周四表示，预期2013/14年该国小麦收成将达850万吨，低于美国农业部目前预期的1,100万吨，这促使投资人预计美国和其他国家的小麦出口需求将上升。

近月CBOT-12月小麦涨幅受限，因交易所表示，在12月小麦首个交割通知日有1,204口合约交割，高于市场预期的0-500口。

美国农业部表示，最新一周出口销售美国小麦562,200吨，介于预估区间375,000-625,000吨内。

分析师表示，目前徘徊在纪录高位的中国小麦价格将很可能居高不下，直至至少明年初。

CBOT-小麦 本周上涨0.8%，本月下跌1.9%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.55美元，升3-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为54,416口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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