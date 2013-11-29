芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因回补空头和担忧阿根廷小麦产量规模

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商说，因回补空头和担忧阿根廷小麦产量规模。
阿根廷农业部长周四表示，预期2013/14年该国小麦收成将达850万吨，低于美国农业部目前预期的1,100万吨，这促使投资人预计美国和其他国家的小麦出口需求将上升。
近月CBOT-12月小麦涨幅受限，因交易所表示，在12月小麦首个交割通知日有1,204口合约交割，高于市场预期的0-500口。
美国农业部表示，最新一周出口销售美国小麦562,200吨，介于预估区间375,000-625,000吨内。
分析师表示，目前徘徊在纪录高位的中国小麦价格将很可能居高不下，直至至少明年初。
CBOT-小麦 本周上涨0.8%，本月下跌1.9%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报6.55美元，升3-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为54,416口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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