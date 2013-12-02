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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结收低

路透芝加哥12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，在两日升势带动价格升至11月5日来最高后，市场遭遇一波获利了结。

近月12月软红冬麦期货 在30日移动均线切入位遭遇阻力，自10月30日后该合约未能突破该关键技术点位。

成交清淡，不到6.6万口易手，远低于250日均值104,262口。

美国农业部周一早报告，最近一周出口检验小麦1,550万蒲式耳，高于一周前的1,259.7万，分析师预估区间为1,100-1,500万。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.49-3/4美元，跌5-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为66,241口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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