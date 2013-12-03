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市场报道 | 2013年 12月 4日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高1.7%，因出口需求增加

路透芝加哥12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬，为四个交易日内第三日收高，因全球需求强劲，且投资人担心美国大平原低温可能殃及作物。

阿根廷农业部预计产量达到820万吨，令小麦价格进一步获得支撑。

MDA Weather Services表示，美国硬红冬麦作物中5%有可能被冻死。周五和周六温度将降至华氏度零度(摄氏零下17.7度)以下，堪萨斯州西北部和内布拉斯加州中西部的小麦作物可能受到伤害。

CBOT-12月小麦期货 结算价报6.53-3/4美元，升4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为55,999口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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