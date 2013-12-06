芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖压

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
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路透12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五因技术性卖压收低，但交易商表示，投资人担心周末冷锋可能对部分美国冬麦作物造成伤害，市场跌势放缓。
CBOT-12月小麦期货 跌3/4美分，报6.37-1/4美元。
西欧小麦价格周五下滑，从本周稍早触及的七个月高位回软，部分受到欧元走强打压。
在下周二美国农业部发布12月产量和供需报告前，市场有轧平仓位动作。
路透访查的分析师预估均值为，2013/14年度美国小麦结转库存为5.4亿蒲式耳，低于11月预估的5.65亿。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为32。
今日CBOT小麦期货预估成交量为49,446口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。