版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 7日 星期六 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖压

路透12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五因技术性卖压收低，但交易商表示，投资人担心周末冷锋可能对部分美国冬麦作物造成伤害，市场跌势放缓。

CBOT-12月小麦期货 跌3/4美分，报6.37-1/4美元。

西欧小麦价格周五下滑，从本周稍早触及的七个月高位回软，部分受到欧元走强打压。

在下周二美国农业部发布12月产量和供需报告前，市场有轧平仓位动作。

路透访查的分析师预估均值为，2013/14年度美国小麦结转库存为5.4亿蒲式耳，低于11月预估的5.65亿。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为32。

今日CBOT小麦期货预估成交量为49,446口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐