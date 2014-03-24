芝加哥期市：CBOT小麦期货急升3%，因技术性买盘和美国大平原天气干燥

路透3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急升3%，交易商称，受助于技术性买盘以及美国大平原南部天气干燥可能影响作物生长。

气象学家称，未来10天，受乾旱侵袭的美国大平原南部小麦种植带多数地区将保持干燥，影响结束冬眠后的硬红冬小麦的生长。

美国农业部将在周一晚些时候公布上周作物生长报告。

对黑海地区政治紧张局势的担忧也支撑小麦期价，之前乌克兰宣布撤走在克里米亚的驻军，基本将该地区拱手让给了俄罗斯军队。

CBOT-5月小麦期货 守在所有移动均线之上，结算价上涨21-1/4美分，报每蒲式耳7.14-1/2美元，但脱离了上周触及的数月高位7.23-1/2美元。

农业部周一报告，上周出口检验小麦52.4857万吨，接近42.5-53万吨市场预估区间的高端。

今日CBOT小麦期货预估成交量为113,965口。(完)

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