版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：小麦期货收跌，受累于获利了结

路透3月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，交易商称，因投资者在周一跳升3%后锁定获利。

CBOT-5月小麦期货 收跌6-1/4美分，报每蒲式耳7.08-1/4美元，今日的交投区间在周一区间内，且低于上周触及的数月高位7.23-1/2美元。

在美国农业部3月31日公布种植意向报告和季度库存报告前，交易商调整头寸。市场的平均预估是美国3月1日小麦库存为10.42亿蒲式耳，12月1日库存为14.63亿蒲式耳。

在农业部种植报告公布前，市场的平均预期为美国所有小麦种植面积总计为5,627.7万英亩，不包括硬粒小麦在内的春麦种植面积的平均预估为1,227万英亩，硬粒小麦的种植面积为179.4万英亩。

今日CBOT小麦期货预估成交量为86,814口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐