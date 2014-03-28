芝加哥期市：小麦期货走低，受累于技术性卖盘和预期大平原降雨将增加

路透3月28日 - 美国小麦期货周五走低，交易商称，因天气预报显示，美国大平原南部的部分地区下周降雨将增加，引发一波多头结清头寸。

在CBOT现货小麦合约 较玉米溢价飙升至每蒲式耳2.28美元后，交易商出脱看涨小麦/看空玉米的套利交易。

在下周一美国农业部公布季度库存和种植面积报告前，交易商调整头寸。

天气预报称，下周晚些时候，美国大平原堪萨斯州部分地区降雨增加，但之后，硬红冬麦种植带约40%的地区仍将面临“严重干燥”的天气状况。

本周，CBOT-5月小麦期货上扬0.25%，连涨第四周。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.95-1/2美元，跌15美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为93,059口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)