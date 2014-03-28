芝加哥期市：小麦期货走低，受累于技术性卖盘和预期大平原降雨将增加

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透3月28日 - 美国小麦期货周五走低，交易商称，因天气预报显示，美国大平原南部的部分地区下周降雨将增加，引发一波多头结清头寸。
在CBOT现货小麦合约 较玉米溢价飙升至每蒲式耳2.28美元后，交易商出脱看涨小麦/看空玉米的套利交易。
在下周一美国农业部公布季度库存和种植面积报告前，交易商调整头寸。
天气预报称，下周晚些时候，美国大平原堪萨斯州部分地区降雨增加，但之后，硬红冬麦种植带约40%的地区仍将面临“严重干燥”的天气状况。
本周，CBOT-5月小麦期货上扬0.25%，连涨第四周。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.95-1/2美元，跌15美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为93,059口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元