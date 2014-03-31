芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于玉米和大豆市场强势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，交易商称。受助于玉米和大豆市场强势，以及市场担忧美国大平原南部天气状况不利于作物生长。
但涨幅受限，因美国农业部季度库存报告利空。农业部报告称，3月1日美国小麦库存为10.56亿蒲式耳，高于10.42亿蒲式耳的市场平均预期。
分析师称，库存数据暗示美国农业部目前预计美国2013/14年小麦供应过高，可能促使政府下月上调小麦结转库存预估。
CBOT-5月小麦合约 盘中跌至20日移动均线切入位6.81-1/2美元之下，触及近两周低位6.76-1/2美元，农业部库存和种植报告公布后，走势震荡，但稍后劲扬。
农业部预计，2014年非硬粒春麦种植面积为1,200万英亩，低于1,227万英亩的市场平均预估。
农业部报告，上周出口检验小麦49.2577万吨，在45-55万吨的市场预估区间内。
交易商预计，农业部周度作物生长报告堪萨斯州、俄克拉荷马州和德州的作物优良率下降，因多风，且上周多数时间天气干燥。
本月，CBOT小麦近月合约 上扬98-1/4美分，或16.4%。本季攀升92美分，或15.2%。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.97-1/4美元，升1-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为125,278口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。