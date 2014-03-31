芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于玉米和大豆市场强势

路透3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨，交易商称。受助于玉米和大豆市场强势，以及市场担忧美国大平原南部天气状况不利于作物生长。

但涨幅受限，因美国农业部季度库存报告利空。农业部报告称，3月1日美国小麦库存为10.56亿蒲式耳，高于10.42亿蒲式耳的市场平均预期。

分析师称，库存数据暗示美国农业部目前预计美国2013/14年小麦供应过高，可能促使政府下月上调小麦结转库存预估。

CBOT-5月小麦合约 盘中跌至20日移动均线切入位6.81-1/2美元之下，触及近两周低位6.76-1/2美元，农业部库存和种植报告公布后，走势震荡，但稍后劲扬。

农业部预计，2014年非硬粒春麦种植面积为1,200万英亩，低于1,227万英亩的市场平均预估。

农业部报告，上周出口检验小麦49.2577万吨，在45-55万吨的市场预估区间内。

交易商预计，农业部周度作物生长报告堪萨斯州、俄克拉荷马州和德州的作物优良率下降，因多风，且上周多数时间天气干燥。

本月，CBOT小麦近月合约 上扬98-1/4美分，或16.4%。本季攀升92美分，或15.2%。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.97-1/4美元，升1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为125,278口。(完)

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