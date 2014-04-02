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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 05:17 BJT

芝加哥期市：小麦期货劲挫2%，受累于技术性卖盘和玉米市场颓势

路透4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三劲挫超过2%，交易商表示，受累于技术性卖盘和玉米价格下跌。

CBOT-5月小麦 在早盘跌穿20日移动均线切入位6.85美元，触及三周低位6.65美元，收跌16美分，报6.69-1/4美元。

在美国农业部的季度库存报告显示饲料使用慢于预期后，市场预计美国农业部本月将上调美国小麦结转库存预估，令小麦市场承压。

今日CBOT小麦期货预估成交量为138,244口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿; 审校　母红)
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