芝加哥期市：小麦期货劲挫2%，受累于技术性卖盘和玉米市场颓势

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
路透4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三劲挫超过2%，交易商表示，受累于技术性卖盘和玉米价格下跌。
CBOT-5月小麦 在早盘跌穿20日移动均线切入位6.85美元，触及三周低位6.65美元，收跌16美分，报6.69-1/4美元。
在美国农业部的季度库存报告显示饲料使用慢于预期后，市场预计美国农业部本月将上调美国小麦结转库存预估，令小麦市场承压。
今日CBOT小麦期货预估成交量为138,244口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。