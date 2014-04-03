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市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受逢低承接买盘带动收高

路透4月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称为小幅技术性反弹，昨日近月5月合约 跌至三周低点。

Informa Economics预计美国2014/15年度冬麦产量为16.16亿蒲式耳，2013/14年度为8,200万。

美国农业部公布，最近一周出口销售2013/14年度美国小麦33.64万吨，2014/15年度小麦31.05万吨，符合市场预估。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.76美元，升6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为79,064口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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