芝加哥期市：CBOT小麦期货受逢低承接买盘带动收高

《汇市简讯》澳洲公布进出口物价数据，澳元/美元无动于衷
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透4月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称为小幅技术性反弹，昨日近月5月合约 跌至三周低点。
Informa Economics预计美国2014/15年度冬麦产量为16.16亿蒲式耳，2013/14年度为8,200万。
美国农业部公布，最近一周出口销售2013/14年度美国小麦33.64万吨，2014/15年度小麦31.05万吨，符合市场预估。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.76美元，升6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为79,064口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。