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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，北半球冬麦收割期临近

路透6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，从稍早升势中回落，交易商称因随着北半球冬麦收割季临近，全球小麦供应充裕，且出口市场竞争激烈。

CBOT玉米期货下挫也对小麦市场有拖累。

分析师预计本周美国农业部将下调美国硬红冬麦产量预估，这对市场有支撑作用。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦518,866吨，符合市场预估。

俄罗斯表示，随着中俄两国政治和经贸关系更为密切，中国有意重启对俄罗斯小麦、黑麦和大麦的进口，之前的进口禁令持续了约20年。

指标7月软红冬麦 收低5-3/4美分，结算价报6.12-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为133,445口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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