芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，交易商在月度供需报告公布前调整头寸

路透6月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，一度跌至每蒲式耳6美元之下，为2月28日来首见，交易商称，受累于技术性卖盘，以及农业部月度供需报告明日公布前的头寸调整。

市场预计，农业部周三公布的月度供需报告将上调对美国2013/14和2014/15年小麦结转库存预估，因来自出口商和牲畜饲养场的需求放缓。

分析师的平均预期为，农业部将下调2014/15年全球小麦库存预估，但仍将高于2013/14年库存预估。

全球小麦出口市场竞争激烈继续重压小麦期市，尤其是来自欧洲和黑海地区供应商的竞争。美元走强削弱美国小麦的竞争力，进一步打压市场。

北半球冬麦收割期临近给市场施加季节性压力。但农业部称，美国冬麦收割开局迟缓，截至上周日，收割率仅为9%，不及12%的五年均值。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.01-1/4美元，跌11-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,765口。(完)

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