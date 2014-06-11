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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货跌至三个半月低位，因农业部上调全球供应预估

路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三跌至三个半月低位，交易商称，因美国农业部在月度供需报告中上调美国和全球小麦库存预估，至高于市场预期的水平。

CBOT-7月小麦合约 收跌12美分，报每蒲式耳5.89-1/4美元。

美国农业部将2014年美国冬麦产量预估下调至13.81亿蒲式耳，5月的预估为14.03亿蒲式耳，反应受乾旱侵袭的大平原产量减少。但农业部上调对印度、欧盟、中国和俄罗斯的产量预估，这轻松盖过了国内预估被下调所产生的影响。

农业部下调2014/15美国小麦出口、饲料和食品用量预估，之后将2014/15年小麦结转库存预估上调至5.74亿蒲式耳，高于市场平均预期的5.52亿蒲式耳。

今日CBOT小麦期货预估成交量为156,186口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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