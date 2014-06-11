芝加哥期市：小麦期货跌至三个半月低位，因农业部上调全球供应预估

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三跌至三个半月低位，交易商称，因美国农业部在月度供需报告中上调美国和全球小麦库存预估，至高于市场预期的水平。
CBOT-7月小麦合约 收跌12美分，报每蒲式耳5.89-1/4美元。
美国农业部将2014年美国冬麦产量预估下调至13.81亿蒲式耳，5月的预估为14.03亿蒲式耳，反应受乾旱侵袭的大平原产量减少。但农业部上调对印度、欧盟、中国和俄罗斯的产量预估，这轻松盖过了国内预估被下调所产生的影响。
农业部下调2014/15美国小麦出口、饲料和食品用量预估，之后将2014/15年小麦结转库存预估上调至5.74亿蒲式耳，高于市场平均预期的5.52亿蒲式耳。
今日CBOT小麦期货预估成交量为156,186口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)