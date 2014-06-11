芝加哥期市：小麦期货跌至三个半月低位，因农业部上调全球供应预估

路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三跌至三个半月低位，交易商称，因美国农业部在月度供需报告中上调美国和全球小麦库存预估，至高于市场预期的水平。

美国农业部将2014年美国冬麦产量预估下调至13.81亿蒲式耳，5月的预估为14.03亿蒲式耳，反应受乾旱侵袭的大平原产量减少。但农业部上调对印度、欧盟、中国和俄罗斯的产量预估，这轻松盖过了国内预估被下调所产生的影响。