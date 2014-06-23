芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，受累于技术性卖盘和收割压力

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌，交易商称，受累于技术性卖盘和北半球冬麦收割面积扩大的带来的压力。
玉米期货回落使抛压加剧，拖累小麦期货在早盘上扬后走低。
黑海地区的小麦供应继续使美国小麦面临激烈的竞争。埃及商品供应总局(GASC)周六购买18万吨俄罗斯和罗马尼亚的小麦，8月1-10日付运。
在美国农业部公布周度作物生长报告前，分析师预计，美国春麦优良率为71%，之前一周为72%。
农业部报告，上周出口检验美国小麦581,453吨，高于市场预估区间37.5-50万吨。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.79-3/4美元，跌5-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为109,477口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5