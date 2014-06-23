芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，受累于技术性卖盘和收割压力

路透6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌，交易商称，受累于技术性卖盘和北半球冬麦收割面积扩大的带来的压力。

玉米期货回落使抛压加剧，拖累小麦期货在早盘上扬后走低。

黑海地区的小麦供应继续使美国小麦面临激烈的竞争。埃及商品供应总局(GASC)周六购买18万吨俄罗斯和罗马尼亚的小麦，8月1-10日付运。

在美国农业部公布周度作物生长报告前，分析师预计，美国春麦优良率为71%，之前一周为72%。

农业部报告，上周出口检验美国小麦581,453吨，高于市场预估区间37.5-50万吨。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.79-3/4美元，跌5-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为109,477口。(完)

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