芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，受累于技术性卖盘及出口竞争激烈

路透6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称，因技术性卖压及出口竞争激烈，近期美国小麦在多个全球小麦标购中失利。

7月小麦期货 跌穿上周低点5.76-3/4美元后，技术性卖盘加速，令小麦期货跌至5.70美元的2月4日来最低，结算价报5.71美元，跌8-3/4美分。

北半球冬麦收割也给市场带来压力。美国农业部表示，截至周日的美国冬麦收割率为33%，高于五年均值31%。

在美国农业部6月30日发布美国种植面积和季度库存报告前，市场在也调整仓位。路透访查的分析师预计，截至6月1日美国小麦库存为5.98亿蒲式耳，为六年最低。

今日CBOT小麦期货预估成交量为84,467口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG (编译 李军; 审校 母红)