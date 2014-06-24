芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，受累于技术性卖盘及出口竞争激烈

《中国报摘》--中国证券报4月24日
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称，因技术性卖压及出口竞争激烈，近期美国小麦在多个全球小麦标购中失利。
7月小麦期货 跌穿上周低点5.76-3/4美元后，技术性卖盘加速，令小麦期货跌至5.70美元的2月4日来最低，结算价报5.71美元，跌8-3/4美分。
北半球冬麦收割也给市场带来压力。美国农业部表示，截至周日的美国冬麦收割率为33%，高于五年均值31%。
在美国农业部6月30日发布美国种植面积和季度库存报告前，市场在也调整仓位。路透访查的分析师预计，截至6月1日美国小麦库存为5.98亿蒲式耳，为六年最低。
今日CBOT小麦期货预估成交量为84,467口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG (编译 李军; 审校 母红)
--第八届中国私募金牛奖揭晓，北京睿策投资、北京和聚投资、北京神农投资、深圳市明达资产、北京星石投资、上海重阳投资、上海景林资产、北京源乐晟资产、朱雀股权投资等41家顶尖私募机构获评金牛私募管理公司。
路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在亚洲盘初触及五个月高点，之前法国中间派总统候选人在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票中反建制冲击的风险。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。