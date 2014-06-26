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市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互见，近月合约受现货市场坚挺带动上涨

路透6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘涨跌互见，交易商称，近月合约受现货市场坚挺带动上涨，远月合约下滑。

本周美国墨西哥湾软红冬麦现货价格大涨，因此前降雨损及中南部早收作物的质量。

国际谷物理事会(IGC)将2014/15年度全球小麦产量预估上调至6.99亿吨，较之前预估增加了500万吨。

市场静待周五加拿大统计局的种植数据以及下周一美国种植面积和库存数据。

美国农业部报告，最近一周出口销售2014/15年度美国小麦35.94万吨，符合市场预估。

7月小麦期货 结算价报5.82-1/4美元，升6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为124,337口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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