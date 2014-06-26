芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘涨跌互见，近月合约受现货市场坚挺带动上涨

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘涨跌互见，交易商称，近月合约受现货市场坚挺带动上涨，远月合约下滑。
本周美国墨西哥湾软红冬麦现货价格大涨，因此前降雨损及中南部早收作物的质量。
国际谷物理事会(IGC)将2014/15年度全球小麦产量预估上调至6.99亿吨，较之前预估增加了500万吨。
市场静待周五加拿大统计局的种植数据以及下周一美国种植面积和库存数据。
美国农业部报告，最近一周出口销售2014/15年度美国小麦35.94万吨，符合市场预估。
7月小麦期货 结算价报5.82-1/4美元，升6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为124,337口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。