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市场报道 | 2014年 6月 28日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，在USDA发布报告前有空头回补

路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称在美国农业部(USDA)周一发布库存和种植面积报告前有空头回补，且加拿大种植面积预估小于预期。

CBOT小麦期货本周触及四个半月低点后反弹。

加拿大统计局预计，今年加拿大各种小麦的种植总面积为2,410万英亩，低于市场预估的2,450万英亩。

在周一7月合约首个交割通知日前，市场预计CBOT小麦交割量为0-300口。一些交易员表示，早收的软红冬麦质量问题可能限制交割。

7月小麦期货 结算价报5.85-1/4美元，升3美分。本周该合约收平，结束三周升势。

今日CBOT小麦期货预估成交量为92,562口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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