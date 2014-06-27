芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，在USDA发布报告前有空头回补

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称在美国农业部(USDA)周一发布库存和种植面积报告前有空头回补，且加拿大种植面积预估小于预期。
CBOT小麦期货本周触及四个半月低点后反弹。
加拿大统计局预计，今年加拿大各种小麦的种植总面积为2,410万英亩，低于市场预估的2,450万英亩。
在周一7月合约首个交割通知日前，市场预计CBOT小麦交割量为0-300口。一些交易员表示，早收的软红冬麦质量问题可能限制交割。
7月小麦期货 结算价报5.85-1/4美元，升3美分。本周该合约收平，结束三周升势。
今日CBOT小麦期货预估成交量为92,562口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6