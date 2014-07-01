芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因技术性卖盘和出口竞争激烈

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透7月1日 - 美国小麦期货周二走低，交易商称，受累于技术性卖盘和有迹象显示出口竞争激烈，全球最大小麦进口国埃及在最新一轮标购中购买了黑海地区出产的小麦。
埃及国有谷物买家在一轮全球标购中，购买了24万吨俄罗斯和罗马尼亚的小麦，放弃了价格更高的美国和法国小麦。
北半球进入收割期令小麦期价承压。美国农业部表示，上周美国冬麦收割率为43%，低于48%的五年均值。
农业部称，上周春麦优良率为70%，较之前一周低1个百分点，但交易商关注，大平原北部和加拿大曼尼托巴省的强降雨。
CBOT-7月小麦合约有84口交割。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.59-3/4美元，跌5美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为85,574口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
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路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。