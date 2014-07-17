版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 18日 星期五 05:22 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨，因客机在乌克兰被击落引发空头回补

路透7月17日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨逾2%，从四年低点反弹，交易商称在一马来西亚客机在乌克兰东部被击落后，投资人担心黑海地区地缘政治紧张局势升级。

乌克兰谴责“恐怖分子”使用地对空导弹击落客机。该客机航班号MH-17，是从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的马航波音777飞机。

客机被击落的消息令投资人担心乌克兰和俄罗斯持续四个月的冲突将升级，俄罗斯可能阻止谷物从该地区出运，投资人遂空头回补。

美国农业部报告，最近一周出口销售32.07万吨小麦，低于市场预估的40-55万吨。

CBOT-9月小麦期货 涨12-3/4美分或2.37%，收报5.50-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为140,192口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐