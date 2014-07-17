芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨，因客机在乌克兰被击落引发空头回补

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透7月17日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨逾2%，从四年低点反弹，交易商称在一马来西亚客机在乌克兰东部被击落后，投资人担心黑海地区地缘政治紧张局势升级。
乌克兰谴责“恐怖分子”使用地对空导弹击落客机。该客机航班号MH-17，是从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的马航波音777飞机。
客机被击落的消息令投资人担心乌克兰和俄罗斯持续四个月的冲突将升级，俄罗斯可能阻止谷物从该地区出运，投资人遂空头回补。
美国农业部报告，最近一周出口销售32.07万吨小麦，低于市场预估的40-55万吨。
CBOT-9月小麦期货 涨12-3/4美分或2.37%，收报5.50-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为140,192口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
* 欧元触及三周高位 * 英镑小幅回落，此前触及逾六个月高位 * 澳元重挫，受铁矿石价格下滑影响 * 外界担忧法国大选和朝鲜问题 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月19日 - 欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。 英镑周二创下2008年以来第二大的单日涨幅，成为市场焦点，而周三主要货币市场波动最为剧烈者则是澳元，澳元兑美元 下跌0.7%，因铁矿石价格重挫。 四天后法国总统大选即将进行首轮投票，民意支持率领先的前四名候选人间的差距甚微，分析师称欧元的涨势可能因此受到限制，欧元兑美元 日内仅小幅上涨至1.0737。 策略师多表示，欧元上涨的主要原因在于美元走弱，以及市场反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不太可能三度升息的因素。 这是因为经济数据较预期疲弱，市场也质疑美国总统特朗普是否能够实