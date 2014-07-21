芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因技术性卖压及出口竞争激烈

路透7月21日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，交易商称因技术性卖压及出口竞争激烈，加上北半球冬麦收割带来压力。

巴基斯坦和埃及民间买家近几周买入黑海地区小麦，因美国小麦价格更高。

分析师预计，美国农业部今日稍晚将公布最近一周冬麦收割率在80%，之前一周为69%，春麦优良率保持在70%。