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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因技术性卖压及出口竞争激烈

路透7月21日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下滑，交易商称因技术性卖压及出口竞争激烈，加上北半球冬麦收割带来压力。

巴基斯坦和埃及民间买家近几周买入黑海地区小麦，因美国小麦价格更高。

不过小麦期货跌势受空头回补所限，现货月9月小麦期货 跌2-1/4美分，收报5.30美元。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦515,283吨，高于预估区间。

分析师预计，美国农业部今日稍晚将公布最近一周冬麦收割率在80%，之前一周为69%，春麦优良率保持在70%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为63,629口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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