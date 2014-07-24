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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘和出口竞争激烈

路透7月24日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商称因技术性卖盘及来自黑海地区供应国的出口竞争激烈。

9月小麦期货 从稍早升势中回落，但仍保持在周三触及的5.20-1/4美元合约低点之上。

美国农业部报告，最近一周出口销售美国2014/15年度小麦443,163吨，符合市场预期的35-55万吨。

俄罗斯农业部报告，已经收割了3,560万吨谷物，主要是小麦，收割面积为种植面积的22%，平均每英亩产量为3.47吨，高于去年同期的2.88吨。

欧洲今年小麦将丰产，但在本周遭遇强降雨后，市场愈发担心收割的小麦可能仅适用于动物饲料。

9月小麦期货 跌2美分，收报5.28-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,351口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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