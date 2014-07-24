芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘和出口竞争激烈

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透7月24日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商称因技术性卖盘及来自黑海地区供应国的出口竞争激烈。
9月小麦期货 从稍早升势中回落，但仍保持在周三触及的5.20-1/4美元合约低点之上。
美国农业部报告，最近一周出口销售美国2014/15年度小麦443,163吨，符合市场预期的35-55万吨。
俄罗斯农业部报告，已经收割了3,560万吨谷物，主要是小麦，收割面积为种植面积的22%，平均每英亩产量为3.47吨，高于去年同期的2.88吨。
欧洲今年小麦将丰产，但在本周遭遇强降雨后，市场愈发担心收割的小麦可能仅适用于动物饲料。
9月小麦期货 跌2美分，收报5.28-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为100,351口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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