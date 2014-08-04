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市场报道 | 2014年 8月 5日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及两周高位，因低吸买盘和美国出口前景改善

路透8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一触及两周高位，连升第四个交易日，交易商称，因美国出口前景改善，以及在现货9月合约上周触及合约低位后引发低吸买盘。

欧洲小麦收成受到质量问题的困扰，使市场预期，部分出口商可能转而寻求美国小麦供应。

俄罗斯小麦出口价格上周攀升，因来自贸易商的需求强劲。

俄罗斯农业市场研究所(IKAR)将俄罗斯2014年小麦收成预估上调至5,850万吨，为六年来最大，之前的预估为5,750万吨。

美国农业部报告，上周出口检验小麦35.1503万吨，在预估区间的低端。

在农业部公布周一晚些时候公布周度作物生长报告前，分析师预计，上周美国春麦生长优良率为70%，与之前一周持平。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.44美元，升9-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为111,410口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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