芝加哥期市：小麦期货触及两周高位，因低吸买盘和美国出口前景改善

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一触及两周高位，连升第四个交易日，交易商称，因美国出口前景改善，以及在现货9月合约上周触及合约低位后引发低吸买盘。
欧洲小麦收成受到质量问题的困扰，使市场预期，部分出口商可能转而寻求美国小麦供应。
俄罗斯小麦出口价格上周攀升，因来自贸易商的需求强劲。
俄罗斯农业市场研究所(IKAR)将俄罗斯2014年小麦收成预估上调至5,850万吨，为六年来最大，之前的预估为5,750万吨。
美国农业部报告，上周出口检验小麦35.1503万吨，在预估区间的低端。
在农业部公布周一晚些时候公布周度作物生长报告前，分析师预计，上周美国春麦生长优良率为70%，与之前一周持平。
CBOT-9月小麦期货 结算价报5.44美元，升9-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为111,410口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。