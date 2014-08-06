芝加哥期市：CBOT小麦期货升至一个月高位，因黑海地区政治局势紧张

路透8月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三升至一个月高位，交易商称因对黑海谷物产区政治紧张局势的担忧重燃，引发空头回补和新的买盘。

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

法国、德国和乌克兰降雨对成熟作物构成伤害，可能令质量下降，限制全球食用小麦库存，从而带动对美国小麦的出口需求，这给此间市场带来进一步支撑。

CBOT近月小麦 接近50日移动均线切入位5.74美元，盘中达到5.72美元，之后缩减涨幅，结算价报5.68美元，升15-1/2美分。

分析师预计美国农业部在下周月报中将上调2014/15年度美国和全球小麦结转库存预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为154,818口。(完)

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