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市场报道 | 2014年 8月 9日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结下滑，本周上扬2.8%

路透8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌第二日，本周升至一个月高位后交易商获利了结，但本周仍升2.8%，受黑海地区紧张局势升温影响。

市场继续关注俄罗斯和乌克兰之间的局势发展，但迄今该地区谷物运输尚未受到干扰。

预计美国农业部在下周发布的8月供需报告时会上调2014/15年度全球小麦结转库存预估，这给市场带来进一步压力。

CBOT-9月合约 收低12-1/4美分，报每蒲式耳5.49-1/4美元。本周升15美分或2.8%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为157,726口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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