芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇获利了结下滑，本周上扬2.8%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌第二日，本周升至一个月高位后交易商获利了结，但本周仍升2.8%，受黑海地区紧张局势升温影响。
市场继续关注俄罗斯和乌克兰之间的局势发展，但迄今该地区谷物运输尚未受到干扰。
预计美国农业部在下周发布的8月供需报告时会上调2014/15年度全球小麦结转库存预估，这给市场带来进一步压力。
CBOT-9月合约 收低12-1/4美分，报每蒲式耳5.49-1/4美元。本周升15美分或2.8%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为157,726口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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